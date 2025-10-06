Formation pour tous Construction à pierre sèche pour tous Royère-de-Vassivière
Formation pour tous Construction à pierre sèche pour tous
Soumeix Royère-de-Vassivière Creuse
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-10-06
fin : 2025-10-08
2025-10-06
Venez apprendre les principes de la construction à pierre sèche lors de ce chantier école encadré par des professionnels.
Alain et Alizé vous délivreront leur savoir-faire afin de monter un mur.
Vous pouvez vous inscrire pour un ou plusieurs jours pour cette session.
> Chaussures et vêtements adaptés au travail en extérieur (gants et lunettes de protection si vous en avez)
> Pique-nique pour le déjeuner.
Renseignements & réservations (nombre de places limité) avant le 28 septembre à f.couegnas@pnr-millevaches.fr
ou au 06 38 21 20 66. .
Soumeix Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine
