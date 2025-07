Formation Premiers Secours Citoyens Plage du Port Blanc Dinard

Formation Premiers Secours Citoyens Plage du Port Blanc Dinard vendredi 18 juillet 2025.

Formation Premiers Secours Citoyens

Plage du Port Blanc 1 Rue du Sergent Boulanger Dinard Ille-et-Vilaine

La formation PSC1 s’adresse à toute personne de 10 ans et plus qui souhaitent se former aux premiers gestes de secours protéger, alerter et agir.

Renseignements et inscription auprès de l’Ecole Nationale de Sauvetage Côtier sportif 06 80 34 27 87 ou secourisme35.com .

