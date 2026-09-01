Formation Premiers Secours Semur-en-Auxois
samedi 19 septembre 2026 · Semur-en-Auxois
Informations pratiques
Semur-en-Auxois
Formation Premiers Secours
7 rue du champ de foire Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Et si demain, vous pouviez sauver une vie ?
La Croix-Rouge française organise une formation aux gestes de premiers secours (PSC).
Accessible à tous dès 10 ans, les modules en ligne et cette demie-journée vous permettra d’apprendre les réflexes essentiels pour réagir efficacement face à une urgence : malaise, arrêt cardiaque, étouffement, hémorragie, perte de connaissance…
Parce qu’un geste simple peut faire toute la différence, venez vous former et devenez acteur de la chaîne des secours.
N’attendez pas l’urgence pour apprendre à agir ! .
7 rue du champ de foire Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 90 60 40 jordi.flora@gmail.com
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English : Formation Premiers Secours
L’événement Formation Premiers Secours Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-09-09 par OT des Terres d’Auxois
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