FORMATION PREMIERS SECOURS Villefort

FORMATION PREMIERS SECOURS

centre secours Villefort Lozère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le foyer rural de Pourcharesses-Villefort vous propose une formation aux premiers secours citoyen samedi 14 mars.. Cette formation accessible à toutes et tous vous permettra d’acquérir les gestes essentiels pour réagir efficacement face à une situation d’urgence.

Sur inscription. Tarif 20€ + adhésion au foyer rural.. Prévoir pique-nique.

centre secours Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 contact@frpv48.fr

English :

The Foyer Rural de Pourcharesses-Villefort is offering a first aid course on Saturday March 14th. This course, open to all, will enable you to learn the essential gestures needed to react effectively in an emergency situation.

Registration required. Cost: ?20 + Foyer Rural membership. Please bring a picnic.

