Formation « Prendre sa place dans les instances de participation » La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris mercredi 3 septembre 2025.

Vous former, découvrir la vie de la cité et agir pour Paris… Tout cela est possible avec la carte citoyenne !

Totalement gratuite, la carte citoyenne ouvre les portes du Conseil de Paris, fait découvrir des lieux insolites ou célèbres, permet de pendre part à des débats, de participer à des formations citoyennes ou de rencontrer des élus…

Prendre sa place dans les instances de participation : Cette séance a pour objectif d’apporter des outils pratiques pour prendre confiance en soi dans des cadres de participation citoyenne.

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e vous propose une formation de la carte citoyenne : « Prendre sa place dans les

instances de participation »

Le mercredi 03 septembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Sur inscription à maison.asso.11@paris.fr

Public jeunes et adultes.

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne 8, rue du général Renault 75011 Paris

https://www.paris.fr/pages/la-carte-citoyenne-3284 +33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif