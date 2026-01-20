Formation : Préparer son association face aux risques et aux crises Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS
Formation : Préparer son association face aux risques et aux crises Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS vendredi 6 février 2026.
L’Association Française de Prévention des Catastrophes Naturelles et Technologiques (AFPCNT) vous propose de rejoindre l’expérimentation du dispositif Culture du Risque et Sécurité Civile, spécialement conçu pour préparer les associations à faire face aux situations d’urgence. Formation réservée aux membres d’associations.
L’Association Française de Prévention des Catastrophes Naturelles et Technologiques (AFPCNT) vous propose de rejoindre l’expérimentation du dispositif Culture du Risque et Sécurité Civile, spécialement conçu pour préparer les associations à faire face aux situations d’urgence. Formation réservée aux membres d’associations.
Le vendredi 06 février 2026
de 09h00 à 17h00
gratuit
Formation réservée aux membres d’associations à maison.asso.11@paris.fr
Merci d’indiquer le nom de votre association lors de votre inscription
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-06T10:00:00+01:00
fin : 2026-02-06T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-06T09:00:00+02:00_2026-02-06T17:00:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS
+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://business.facebook.com/latest/?asset_id=101436852803389&business_id=1209875139882744&nav_ref=biz_unified_f3_login_page_to_mbs https://business.facebook.com/latest/?asset_id=101436852803389&business_id=1209875139882744&nav_ref=biz_unified_f3_login_page_to_mbs
Afficher la carte du lieu Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire