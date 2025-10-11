Formation PSC Maison de la culture Pertuis
Formation PSC Maison de la culture Pertuis samedi 11 octobre 2025.
Formation PSC
Samedi 11 octobre 2025 de 9h à 17h. Maison de la culture 167 Rue résini Pertuis Vaucluse
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Formation secourisme PSC, le samedi 11 octobre de 9h00 à 17h00
Envie d’apprendre a sauver des vies?
Notre association organise une formation de secourisme .
Diplôme PSC .
Maison de la culture 167 Rue résini Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 61 26 12 cdeds84@gmail.com
