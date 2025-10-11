Formation PSC Maison de la culture Pertuis

Formation PSC Maison de la culture Pertuis samedi 11 octobre 2025.

Formation PSC

Samedi 11 octobre 2025 de 9h à 17h. Maison de la culture 167 Rue résini Pertuis Vaucluse

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Formation secourisme PSC, le samedi 11 octobre de 9h00 à 17h00

Envie d’apprendre a sauver des vies?

Notre association organise une formation de secourisme .

Diplôme PSC .

Maison de la culture 167 Rue résini Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 61 26 12 cdeds84@gmail.com

English :

PSC first-aid training, Saturday, October 11, 9:00 a.m. to 5:00 p.m

German :

Erste-Hilfe-Kurs PSC, Samstag, 11. Oktober, 9.00 bis 17.00 Uhr

Italiano :

Corso di primo soccorso PSC, sabato 11 ottobre dalle 9.00 alle 17.00

Espanol :

Formación en primeros auxilios del PSC, sábado 11 de octubre de 9.00 a 17.00 horas

