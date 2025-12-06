Formation secourisme PSC Maison de la culture Pertuis
Formation secourisme PSC Maison de la culture Pertuis samedi 6 décembre 2025.
Formation secourisme PSC
Samedi 6 décembre 2025 de 9h à 17h. Maison de la culture 167 rue resini Pertuis Vaucluse
Venez apprendre lors d’une journée à sauver une vie .
A partir de 10 ans .
Tarif adulte 65€ et tarif étudiant 55€ .
Maison de la culture 167 rue resini Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 61 26 12 cdeds84@gmail.com
English :
pSC first aid training
German :
erste-Hilfe-Ausbildung PSC
Italiano :
formazione di primo soccorso PSC
Espanol :
formación en primeros auxilios del PSC
