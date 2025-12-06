Formation secourisme PSC Maison de la culture Pertuis

Formation secourisme PSC

Samedi 6 décembre 2025 de 9h à 17h. Maison de la culture 167 rue resini Pertuis Vaucluse

formation secourisme PSC

Venez apprendre lors d’une journée à sauver une vie .

A partir de 10 ans .

Tarif adulte 65€ et tarif étudiant 55€ .

Maison de la culture 167 rue resini Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 61 26 12 cdeds84@gmail.com

English :

pSC first aid training

German :

erste-Hilfe-Ausbildung PSC

Italiano :

formazione di primo soccorso PSC

Espanol :

formación en primeros auxilios del PSC

