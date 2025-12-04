Formation PSC Maison de la culture Pertuis

Formation PSC

Samedi 17 janvier 2026 de 9h à 17h. Maison de la culture 167 Rue résini Pertuis Vaucluse

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Formation secourisme PSC, le samedi 17 janvier de 9h00 à 17h00

Envie d’apprendre a sauver des vies?

Notre association organise une formation de secourisme .

Diplôme PSC .

Maison de la culture 167 Rue résini Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 61 26 12 secourismeaps@gmail.com

English :

PSC first-aid training, Saturday, January 17, 9:00 am to 5:00 pm

