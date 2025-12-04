Formation PSC Maison de la culture Pertuis
Formation PSC Maison de la culture Pertuis samedi 17 janvier 2026.
Formation PSC
Samedi 17 janvier 2026 de 9h à 17h. Maison de la culture 167 Rue résini Pertuis Vaucluse
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Début : 2026-01-17 09:00:00
fin : 2026-01-17 17:00:00
2026-01-17
Formation secourisme PSC, le samedi 17 janvier de 9h00 à 17h00
Envie d’apprendre a sauver des vies?
Notre association organise une formation de secourisme .
Diplôme PSC .
Maison de la culture 167 Rue résini Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 61 26 12 secourismeaps@gmail.com
English :
PSC first-aid training, Saturday, January 17, 9:00 am to 5:00 pm
