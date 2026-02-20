FORMATION PSC PREMIERS SECOURS CITOYEN La Tour-sur-Orb

FORMATION PSC PREMIERS SECOURS CITOYEN

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Samedi 28 mars 9h/18h salle polyvalente de La Tour sur Orb

Formation PSC Premiers secours citoyens

Organisée par l’association Au Four et au levain en partenariat avec La Crois Rouge

24€/pers

Réservation mail aufouretaulevain@gmail.com

Repas tiré du sac

La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie aufouretaulevain@gmail.com

English :

Saturday March 28 9h/18h salle polyvalente de La Tour sur Orb

PSC First aid training

Organized by the Au Four et au levain association in partnership with La Crois Rouge

24 per person

Mail booking: aufouretaulevain@gmail.com

Packed lunch

