FORMATION PSC PREMIERS SECOURS CITOYEN La Tour-sur-Orb

Samedi 28 mars 9h/18h salle polyvalente de La Tour sur Orb
Formation PSC Premiers secours citoyens
Organisée par l’association Au Four et au levain en partenariat avec La Crois Rouge
24€/pers
Réservation mail aufouretaulevain@gmail.com
Repas tiré du sac
La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie aufouretaulevain@gmail.com
English :
Saturday March 28 9h/18h salle polyvalente de La Tour sur Orb
PSC First aid training
Organized by the Au Four et au levain association in partnership with La Crois Rouge
24 per person
Mail booking: aufouretaulevain@gmail.com
Packed lunch
