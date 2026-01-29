Formation PSC Samedi 7 mars Maison de la culture Pertuis

Formation PSC Samedi 7 mars

Samedi 7 mars 2026 de 9h à 17h. Maison de la culture 167 rue resini Pertuis Vaucluse

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

Formation secourisme PSC le samedi 14 février de 9h00 à 17h00.

Envie d’apprendre à sauver des vies ?

Participez à notre formation PSC, ouverte à partir de 10 ans.



Réservation au 06 81 61 26 12 ou cdeds84@gmail.com .

Maison de la culture 167 rue resini Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

PSC first-aid training on Saturday February 14 from 9:00 am to 5:00 pm.

