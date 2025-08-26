Formation PSSM Lesneven

Formation PSSM Lesneven jeudi 8 janvier 2026.

Formation PSSM

5 place du château Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 09:00:00

fin : 2026-01-09 16:30:00

Date(s) :

2026-01-08

2 jours de formation pour obtenir le certificat de « Secouriste en santé mentale ». .

5 place du château Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 52 81 97 58

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Formation PSSM Lesneven a été mis à jour le 2025-08-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne