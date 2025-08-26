Formation PSSM Lesneven
Formation PSSM Lesneven lundi 2 février 2026.
Formation PSSM
5 place du château Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02 09:00:00
fin : 2026-02-03 16:30:00
Date(s) :
2026-02-02
2 jours pour obtenir le certificat de « Secouriste en santé mentale ». .
5 place du château Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 52 81 97 58
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Formation PSSM Lesneven a été mis à jour le 2025-08-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne