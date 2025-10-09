FORMATION RÉFÉRENT DE SITE DE COMPOSTAGE Lodève

9, Avenue Denfert Lodève Hérault

Comprendre et apprendre les processus du compostage et les bonnes techniques d’utilisation d’un composteur, chez soi ou dans son quartier.

Gratuit et ouvert à tous.

Inscription par mail ou téléphone
lacompostricitoyenne@labeilleverte.net
04 34 02 03 99   .

9, Avenue Denfert Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 043402039  lacompostricitoyenne@labeilleverte.net

