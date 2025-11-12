Formation Reiki 1er niveau Plou’escale Plouescat

Formation Reiki 1er niveau

Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 09:00:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Venez vous former au Reiki, une énergie accessible à tous, pas besoin d’avoir un don dès lors que tu reçois les 4 initiations requises.

Ouvert aux débutants .

Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 58 65 46 29

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Formation Reiki 1er niveau Plouescat a été mis à jour le 2025-11-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX