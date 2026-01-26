Formation Reptiles

Salle des fêtes Saint-Michel-de-Castelnau Gironde

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Venez découvrir et apprendre à identifier les serpents, lézards et tortues qui vivent sur le territoire. .

Salle des fêtes Saint-Michel-de-Castelnau 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 info@parc-landes-de-gascogne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Formation Reptiles

L’événement Formation Reptiles Saint-Michel-de-Castelnau a été mis à jour le 2026-01-23 par PNR Landes de Gascogne