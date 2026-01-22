Formation secourisme Salle Jacques Brel Lalinde

Formation secourisme

Salle Jacques Brel 15 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

L’Espace de Vie Sociale AJMR (Actions Jeunes en Milieu Rural) propose une formation secourisme pour adultes avec validation du PSC1.

Devenez acteur, initiez-vous aux premiers secours protection, alerte, malaises, brûlures, étouffements, …

Prévoir pique-nique. .

Salle Jacques Brel 15 avenue du Général Leclerc Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 70 03 51 ajmrlalinde@gmail.com

