Formation secourisme Salle Jacques Brel Lalinde
Formation secourisme Salle Jacques Brel Lalinde vendredi 20 février 2026.
Formation secourisme
Salle Jacques Brel 15 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
L’Espace de Vie Sociale AJMR (Actions Jeunes en Milieu Rural) propose une formation secourisme pour adultes avec validation du PSC1.
Devenez acteur, initiez-vous aux premiers secours protection, alerte, malaises, brûlures, étouffements, …
Prévoir pique-nique. .
Salle Jacques Brel 15 avenue du Général Leclerc Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 70 03 51 ajmrlalinde@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Formation secourisme
L’événement Formation secourisme Lalinde a été mis à jour le 2026-01-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides