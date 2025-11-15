Formation secourisme PSC Maison de la culture Pertuis
Formation secourisme PSC Maison de la culture Pertuis samedi 15 novembre 2025.
Samedi 15 novembre 2025 de 9h à 17h. Maison de la culture 167 RUE RESINI Pertuis Vaucluse
Formation secourisme PSC
Venez apprendre lors d’une journée à sauver une vie .
A partir de 10 ans .
Tarif adulte 65€ et tarif étudiant 55€ .
Maison de la culture 167 RUE RESINI Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 61 26 12 cdeds84@gmail.com
English :
First aid training PSC
German :
Erste-Hilfe-Ausbildung PSC
Italiano :
Formazione sul primo soccorso
Espanol :
Formación en primeros auxilios
L’événement Formation secourisme PSC Pertuis a été mis à jour le 2025-08-09 par Office de Tourisme de Pertuis