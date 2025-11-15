Formation secourisme PSC Maison de la culture Pertuis

Formation secourisme PSC

Samedi 15 novembre 2025 de 9h à 17h. Maison de la culture 167 RUE RESINI Pertuis Vaucluse

Début : Samedi 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

Formation secourisme PSC

Venez apprendre lors d’une journée à sauver une vie .

A partir de 10 ans .

Tarif adulte 65€ et tarif étudiant 55€ .

Maison de la culture 167 RUE RESINI Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 61 26 12 cdeds84@gmail.com

English :

First aid training PSC

German :

Erste-Hilfe-Ausbildung PSC

Italiano :

Formazione sul primo soccorso

Espanol :

Formación en primeros auxilios

L’événement Formation secourisme PSC Pertuis a été mis à jour le 2025-08-09 par Office de Tourisme de Pertuis