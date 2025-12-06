Formation secourisme PSC Maison de la culture Pertuis
Samedi 6 décembre 2025 de 9h à 17h. Maison de la culture 157 rue résini Pertuis Vaucluse
Tarif : 55 – 55 – EUR
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
Envie d’apprendre a sauver une vie ,notre association organise une formation sur Pertuis .
A Partir de 10 ans .
Maison de la culture 157 rue résini Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 61 26 12 cdeds84@gmail.col
English :
First aid training PSC
German :
Erste-Hilfe-Ausbildung PSC
Italiano :
Formazione sul primo soccorso
Espanol :
Formación en primeros auxilios
L’événement Formation secourisme PSC Pertuis a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme de Pertuis