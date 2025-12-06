Formation secourisme PSC Maison de la culture Pertuis

Formation secourisme PSC

Samedi 6 décembre 2025 de 9h à 17h. Maison de la culture 157 rue résini Pertuis Vaucluse

Tarif : 55 – 55 – EUR

Envie d’apprendre a sauver une vie ,notre association organise une formation sur Pertuis .

A Partir de 10 ans .

Maison de la culture 157 rue résini Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 61 26 12 cdeds84@gmail.col

English :

First aid training PSC

German :

Erste-Hilfe-Ausbildung PSC

Italiano :

Formazione sul primo soccorso

Espanol :

Formación en primeros auxilios

