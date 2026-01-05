Formation secourisme PSC Maison de la culture Pertuis
Samedi 14 février 2026 de 9h à 17h. Maison de la culture 167 rue resini Pertuis Vaucluse
Envie d’apprendre à sauver des vies ?
Participez à notre formation PSC, ouverte à partir de 10 ans. .
Maison de la culture 167 rue resini Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 61 26 12 secourismeaps@gmail.com
English :
First aid training PSC
