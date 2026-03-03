Formation secourisme PSC CDEDS Centre départementale d’enseignement et de développement du secourisme du Vaucluse Pertuis
Formation secourisme PSC CDEDS Centre départementale d’enseignement et de développement du secourisme du Vaucluse Pertuis samedi 11 avril 2026.
Formation secourisme PSC
Samedi 11 avril 2026 de 9h à 17h. CDEDS Centre départementale d’enseignement et de développement du secourisme du Vaucluse 167 Rue Resini Pertuis Vaucluse
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Venez apprendre a sauver une vie lors d’une journée .
Formation diplômante , a partir de 10 ans . .
CDEDS Centre départementale d’enseignement et de développement du secourisme du Vaucluse 167 Rue Resini Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 61 26 12 secoursimeaps@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and learn how to save a life during one day.
L’événement Formation secourisme PSC Pertuis a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de Pertuis