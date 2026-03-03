Formation secourisme PSC CDEDS Centre départementale d’enseignement et de développement du secourisme du Vaucluse Pertuis

Formation secourisme PSC

Samedi 11 avril 2026 de 9h à 17h. CDEDS Centre départementale d’enseignement et de développement du secourisme du Vaucluse 167 Rue Resini Pertuis Vaucluse

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Venez apprendre a sauver une vie lors d’une journée .

Formation diplômante , a partir de 10 ans . .

CDEDS Centre départementale d’enseignement et de développement du secourisme du Vaucluse 167 Rue Resini Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 61 26 12 secoursimeaps@gmail.com

English :

Come and learn how to save a life during one day.

