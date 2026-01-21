Formation taille des pruniers Saint-Affrique

Formation taille des pruniers

Canissac Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Redonnez vigueur et équilibre à vos pruniers ! Participez à une formation pratique de taille de restauration animée par un arboriculteur passionné.

L’association les vergers d’antan d’Aveyron vous propose une formation taille de restauration sur des pruniers.

Cette taille intervient lorsque les arbres vieillissent et que leur forme devient déséquilibrée, certaines branches dépérissent et perdent leur capacité à produire des fruits.

En supprimant le bois mort et les branches qui se croisent ou se superposent la structure de l’arbre se retrouve équilibré. En aérant la partie centrale afin que toutes les feuilles puissent recevoir l’énergie de la lumière Il retrouve de la vigueur et de la productivité sur les branches basses.

Mais il ne faut pas trop tailler afin d’éviter la prolifération de rameaux gourmands (pousses verticales non productives). Pour cela la taille de rénovation doit s’organiser sur trois voir quatre années. Éliminer chaque année 1/3 ou 1/4 du total des rameaux à supprimer.

Daniel Lutin arboriculteur spécialisé dans l’entretien et la taille des arbres fruitiers nous prodiguera tous ses conseils.

Formation ouverte au public.

En cas de trop mauvais temps la formation pourra être reportée 5 .

Canissac Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 7 66 88 01 48 pv2a@vergersdantan.org

English :

Restore vigor and balance to your plum trees! Take part in a practical restoration pruning course led by a passionate arboriculturist.

