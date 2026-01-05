Formation taille et création de trognes à Boursay

Boursay Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Formation gratuite destinée aux particuliers qui souhaitent créer ou entretenir des trognes.

Formation taille et création de trognes à Boursay. Comment entretenir ou créer des trognes (les arbres têtards), devenir autonome pour pouvoir créer ou entretenir ses trognes, quels avantages et quelles utilisations pour un usage domestique. Formateurs Dominique Mansion et Florient Vincent. Sur inscription. .

Boursay 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 92 01 contact@maisonbotanique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free training for individuals wishing to create or maintain trognes.

L’événement Formation taille et création de trognes à Boursay Boursay a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Collines du Perche