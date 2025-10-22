Formation Teinture sur Fik avec des Champignons sur 2.5 jours L’Orée-d’Écouves

Formation Teinture sur Fik avec des Champignons sur 2.5 jours L’Orée-d’Écouves mercredi 22 octobre 2025.

Formation Teinture sur Fik avec des Champignons sur 2.5 jours

La Ratterie L’Orée-d’Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-22 08:30:00

fin : 2025-10-24 17:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Techniques de mordançage, techniques des fibres et matières à colorants tinctoriaux .

La Ratterie L’Orée-d’Écouves 61420 Orne Normandie +33 6 77 71 62 43

English : Formation Teinture sur Fik avec des Champignons sur 2.5 jours

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Formation Teinture sur Fik avec des Champignons sur 2.5 jours L’Orée-d’Écouves a été mis à jour le 2025-09-18 par OT CUA ALENCON