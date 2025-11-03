Formation Tisser la porcelaine Le Croisil(Hameau) Champignelles

Tarif : 1950 – 1950 – EUR

Cette formation invite à découvrir l’univers fascinant du tissu de porcelaine, une technique unique créée par l’artiste Sophie Manessiez.

À la croisée des arts du fil et de la céramique, elle vous invite à façonner des éléments fins en porcelaine, à imaginer leur assemblage et à les relier par des gestes inspirés du tissage manuel.

Un parcours mêlant technique et poésie, où chaque participant explore librement cette matière pour créer une œuvre souple, structurée et profondément personnelle.

Cet espace d’expérimentation sensible, où précision du geste et créativité se rencontrent, permet de donner vie au tissu de porcelaine.

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de:

Appliquer des techniques de façonnage de la porcelaine pour produire des éléments modulaires adaptés à un assemblage par tissage manuel

Mettre en œuvre un processus structuré de production en série de petits éléments en porcelaine, intégrant les étapes nécessaires à la stabilité dimensionnelle, à la cohésion des pièces et à leur assemblage ultérieur

Maîtriser des méthodes d’assemblage par tissage ou liaison textile, permettant de structurer une œuvre souple à partir d’éléments céramiques

Planifier et créer un patron de travail pour l’assemblage, en tenant compte des contraintes techniques liées à la forme, au nombre et à la disposition des éléments

Intégrer une démarche créative cohérente dans la conception d’une œuvre tissée en céramique, en mobilisant à la fois des savoir-faire techniques et une intention créatrice .

Le Croisil(Hameau) Campus MaNa Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 23 42 contact@campusmana.com

