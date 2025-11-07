Formation titre professionnel Electromécanicien de maintenance industrielle Coquelles – Agence CALAIS MOLLIEN Coquelles

Formation titre professionnel Electromécanicien de maintenance industrielle Coquelles – Agence CALAIS MOLLIEN Coquelles vendredi 7 novembre 2025.

Formation titre professionnel Electromécanicien de maintenance industrielle Vendredi 7 novembre, 08h00 Coquelles – Agence CALAIS MOLLIEN Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T08:00:00 – 2025-11-07T10:00:00

Fin : 2025-11-07T08:00:00 – 2025-11-07T10:00:00

Vous souhaitez vous former au métier d’Electromécanicien de Maintenance Industrielle ? Venez rencontrer l’organisme de formation AFPI située zone EUROCAP à Coquelles Une formation au titre professionnel Electromécanicien de Maintenance Industrielle se déroulera à compter du 14 novembre 2025 pour une durée de 504 heures en centre et 175 heures en entreprise

Présentation du métier d’Electromécanicien de maintenance industrielle et du déroulé de la formation en groupe Entretien individuel Veuillez

Coquelles – Agence CALAIS MOLLIEN 62231 Coquelles Coquelles 62231 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/504531 »}]

Vous souhaitez vous former au métier d’Electromécanicien de Maintenance Industrielle ? La semaine de l’industrie Découverte formation