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Formation tout public Châlette-sur-Loing

samedi 19 septembre 2026 · Châlette-sur-Loing

Formation tout public Châlette-sur-Loing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
1 Avenue Jean Jaurès
Ville
45120 Châlette-sur-Loing
Département
Loiret
Tarif

Châlette-sur-Loing

Formation tout public

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Formation tout public
Cybersécurité : arnaques, mots de passe, réseaux sociaux.   .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90  epn@ville-chalette.fr

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English :

Training for the general public

L’événement Formation tout public Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS

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