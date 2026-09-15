Informations pratiques

Châlette-sur-Loing

Formation tout public

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 11:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Formation tout public

Mon PC en 2027 : choisir, entretenir, dépanner. .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90 epn@ville-chalette.fr

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English :

Training for the general public

L’événement Formation tout public Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS