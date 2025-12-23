Formation tout public, Montargis
Formation tout public, Montargis samedi 24 janvier 2026.
Formation tout public
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 09:45:00
fin : 2026-01-24 11:30:00
Date(s) :
2026-01-24
Formation tout public
Eviter les arnaques en ligne .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Training for the general public
L’événement Formation tout public Montargis a été mis à jour le 2025-12-23 par OT MONTARGIS