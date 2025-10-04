Formation : Transformer pour conserver Terre & humanisme Lablachère

Formation : Transformer pour conserver Terre & humanisme Lablachère samedi 4 octobre 2025.

Formation : Transformer pour conserver Samedi 4 octobre, 09h00 Terre & humanisme Ardèche

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

Les récoltes de l’été sont si fructueuses… il serait bon d’en profiter encore plusieurs mois plus tard, non ? Grâce à plusieurs techniques de transformation de produits, apprenez durant ce nouveau stage, comment conserver vos fruits et légumes pour la saison suivante. Vos papilles seront ravies de découvrir de nouveaux goûts et de nouvelles sensations !

Infos & Inscription

————————————————————-

Objectifs & méthodes pédagogiques

☘ Procédés de conservation des fruits et légumes.

☘ Quelques règles pour réussir les conservations.

☘ Approches des technologies des produits gélifiés (confitures, pâtes de fruit).

☘ Approches des techniques de jus/nectars et sirops, conserves de fruits

☘ Spécificités des conserves de légumes à l’huile ou au vinaigre.

☘ Séchage des produits végétaux.

☘ Lactofermentation

————————————-

Date : 04 au 05 octobre

Lieu : Lablachère, 07230

Horaires : 9h à 17h30

Repas : déjeuner bio inclus.

Hébergement : non inclus

Terre & humanisme 471 Chemin du mas de Beaulieu 07230 Lablachère Lablachère 07230 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://formation.terre-humanisme.org/calendrier/transformer-pour-conserver-2025/ »}]

Les récoltes de l’été sont si fructueuses… il serait bon d’en profiter encore plusieurs mois plus tard, non ?