[FORMATION] Tuteur et maître d’apprentissage IUT de Rennes – Site Clos Courtel Rennes 2 octobre 2025

Durée : 7 h – Tarif : 350 €/personne – Attestation délivrée

Préparez-vous à accueillir votre alternant : formez-vous au tutorat avec l’Université de Rennes

Vous encadrez un alternant à la rentrée prochaine ?

—————————————————

L’Université de Rennes vous propose une formation d’une journée pour mieux accompagner votre alternant.

Ces journées visent à outiller les professionnels qui s’apprêtent à encadrer un alternant.

[**► Découvrez le programme détaillé**](https://formations.univ-rennes.fr/parcours/formation-tuteur-maitre-dapprentissage)

**Plusieurs dates disponibles entre juillet et octobre à Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo et Lannion :**

* Jeudi 10 Juillet – Site de Saint-Brieuc

* Jeudi 4 Septembre – Site de Rennes

* Jeudi 11 Septembre – Site de Lannion

* Jeudi 18 Septembre – Site de Rennes

* Jeudi 25 Septembre – Site de Saint-Malo

* Jeudi 2 Octobre – Site de Rennes

* Jeudi 9 Octobre – Site de Rennes

[**Inscription en ligne via ce formulaire !**](https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRTbggqN35g9NtimR5bqsXTVUNkw2Wlk0ODdYVVhHQjU4OE5FT1o1QzBTSS4u&route=shorturl)

**Contact :** Carine DOREL – [mailto:[carine.dorel@univ-rennes.fr](mailto:carine.dorel@univ-rennes.fr)](mailto:[carine.dorel@univ-rennes.fr](mailto:carine.dorel@univ-rennes.fr))[carine.dorel@univ-rennes.fr](mailto:carine.dorel@univ-rennes.fr) / 02 23 23 56 98

IUT de Rennes – Site Clos Courtel 3 Rue du Clos Courtel, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

iutren-contact@listes.univ-rennes1.fr 02 23 23 40 00