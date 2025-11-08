Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Formation Yoga et Méditation Studio My Yoga Training Reims

Formation Yoga et Méditation Studio My Yoga Training Reims samedi 8 novembre 2025.

Formation Yoga et Méditation

Studio My Yoga Training 5 Rue Piper Reims Marne

Tarif : 450 – 450 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-09

Date(s) :
2025-11-08

Tout public
Plongez 30h au coeur de la Méditation, à travers ses techniques, pratiques et théories avec Mélanie, votre formatrice.   .

Studio My Yoga Training 5 Rue Piper Reims 51100 Marne Grand Est  

English : Formation Yoga et Méditation

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Formation Yoga et Méditation Reims a été mis à jour le 2025-02-05 par ADT de la Marne