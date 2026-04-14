FORMATIONS EN ALTERNANCE, Saint-François – Agence SAINT FRANCOIS, Saint-François

FORMATIONS EN ALTERNANCE Mardi 21 avril, 09h00 Saint-François – Agence SAINT FRANCOIS Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T15:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T15:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:00:00+02:00

Afin de favoriser l’accès des jeunes ( de 18 à 29 ans) à la qualification et à l’emploi, le Centre de Formation LB Développement Outre Mer présentera les formations en alternance qu’ils mettent en place Ces formations vont du CAP au BAC2, dans les domaines suivants : Titre Professionnel Employé Polyvalent de Restauration – Niveau 3 (CAP) Titre professionnel Conseiller Relation Client à Distance – Niveau 4 (BAC) Titre professionnel Conseiller de Vente – Niveau 4 (BAC) Titre professionnel Négociat

Saint-François – Agence SAINT FRANCOIS 97118 Saint-François Saint-François 97118 Guadeloupe Guadeloupe [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/631979 »}]

Afin de favoriser l’accès des jeunes ( de 18 à 29 ans) à la qualification et à l’emploi, le Centre de Formation LB Développement Outre Mer présentera les formations en alternance qu’ils mettent en pla La semaine du Tourisme L alternance