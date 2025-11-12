Formations P.S.C. Premiers Secours Citoyen Rue du Bourg Mellac
Formations P.S.C. Premiers Secours Citoyen Rue du Bourg Mellac samedi 17 janvier 2026.
Formations P.S.C. Premiers Secours Citoyen
Rue du Bourg Foyer Ti Ar Géménérez Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 13:45:00
fin : 2026-01-17 18:15:00
Date(s) :
2026-01-17
Protection alerte Consignes attentats Dégagement d’urgence P.L.S. Arrêt cardiaque défibrillateur Hémorragie externe Etouffement Malaises Traumatisme …
Animation A.S.S/B.K. (Association de Sauvetage et Secourisme Bro Kemperle en collaboration avec le Comité des fêtes de Penlann, le Zabrenn, la Pépinière de Mellac. .
Rue du Bourg Foyer Ti Ar Géménérez Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 16 03 27 88
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Formations P.S.C. Premiers Secours Citoyen Mellac a été mis à jour le 2025-11-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS