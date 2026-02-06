Formations POP Amphibiens LPO

Moulin des Etrebières Cheffois Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Vous voulez vous former à la reconnaissance et au suivi des amphibiens ?

La LPO Vendée vous propose de vous familiariser avec le protocole de suivi POP amphibiens en participant à un temps de formation Venez nombreux !

Les espèces d’amphibiens sont en forte régression en France et en Europe.

Afin de mieux les prendre en compte dans les politiques publiques, il est important de connaître l’état de leur population. Pour cela, quoi de mieux que de suivre leur population ? Venez découvrir les protocoles d’inventaire de ces espèces afin de participer à leur conservation !

GRATUIT (places limités à 20).

Durée sur toute la journée

Réservations uniquement par téléphone 02 51 46 21 91 ou 06 06 43 10 97. .

Moulin des Etrebières Cheffois 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 46 21 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to learn how to recognize and monitor amphibians?

L’événement Formations POP Amphibiens LPO Cheffois a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin