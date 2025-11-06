Formations Technicien/ne en Systèmes Sûreté & Technicien/ne Maintenance et Travaux en Systèmes Sécurité Incendie financées par la Région HDF Saint-André-lez-Lille – Agence LA MADELEINE Saint-André-lez-Lille

Formations Technicien/ne en Systèmes Sûreté & Technicien/ne Maintenance et Travaux en Systèmes Sécurité Incendie financées par la Région HDF Saint-André-lez-Lille – Agence LA MADELEINE Saint-André-lez-Lille jeudi 6 novembre 2025.

Formations Technicien/ne en Systèmes Sûreté & Technicien/ne Maintenance et Travaux en Systèmes Sécurité Incendie financées par la Région HDF Jeudi 6 novembre, 08h00 Saint-André-lez-Lille – Agence LA MADELEINE Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T08:00:00+01:00 – 2025-11-06T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-06T08:00:00+01:00 – 2025-11-06T11:00:00+01:00

Deux formations financées et rémunérées par la région HDF et dispensées par le GRETA Lille Dates : mi novembre 2025 à début juillet 2026 : Technicien/ne en Systèmes de Sûreté : chargé d’assurer l’installation, la mise en service et la maintenance, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des installations de sûreté, dans des bâtiments à usage d’habitation ou professionnel. Il s’agit de détecteurs, de caméras, de centrales d’alarme, de signalisations, d’enregistreurs, d’unités de contrôle d

Saint-André-lez-Lille – Agence LA MADELEINE 59350 Saint-André-lez-Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/517423 »}]

Deux formations financées et rémunérées par la région HDF et dispensées par le GRETA Lille Dates : mi novembre 2025 à début juillet 2026 : Technicien/ne en Systèmes de Sûreté : chargé d’assurer l’inst La semaine de l’industrie Découverte formation