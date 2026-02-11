Formes de villes Marché d’artistes Roubaix

Formes de villes Marché d’artistes

27 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 11:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Le temps d’un dimanche, une dizaine d’artistes et d’artisan·es investissent le hall du Vestiaire avec des créations inspirées de la ville sous toutes ses formes paysages urbains, architecture, cartographies sensibles et scènes du quotidien.

Illustrations, photographies, sculptures et autres curiosités seront au rendez-vous.

Un dimanche idéal pour flâner à Roubaix ! Profitez de cette journée pour

Explorer gratuitement la collection permanente du musée La Piscine

Chiner au Marché aux Livres et aux Estampes à la salle Watremez

Profiter des événements qu’organisent également les Ateliers Jouret, la librairie Combo, Ceci n’est pas une piscine et Condition Publique, entre autres !

Entrée GRATUITE

11h 19h

Restauration sur place par El Cagette

27 Rue de l’Espérance ROUBAIX

Métro ligne 2 Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

Bus ligne 32/Z6 arrêt Jean Lebas

V’Lille station 220 Musée Art et Industrie

À 20 min de Lille en voiture (D656)

English :

For one Sunday, a dozen artists and craftspeople take over the Vestiaire hall with creations inspired by the city in all its forms: urban landscapes, architecture, sensitive cartographies and everyday scenes.

Illustrations, photographs, sculptures and other curiosities will be on show.

An ideal Sunday to stroll around Roubaix! Take advantage of the day to

? Explore La Piscine’s permanent collection free of charge

? Browse the Book and Print Market at Salle Watremez

? Enjoy events organized by Ateliers Jouret, Combo bookshop, Ceci n’est pas une piscine and Condition Publique, among others!

? FREE admission

? 11am 7pm

? On-site catering by El Cagette

? 27 Rue de l?Espérance ROUBAIX

? Metro line 2: Roubaix Grand Place or Gare Jean Lebas

? Bus line 32/Z6 Jean Lebas stop

? V?Lille: station 220 Musée Art et Industrie

? 20 min from Lille by car (D656)

