Formes, François Bouillon Maison nationale des artistes Nogent-sur-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Artiste autodidacte, François Bouillon fréquente, enfant, l’atelier de son grand-père peintre, puis nourrit sa passion par l’ethnologie, l’archéologie et par les arts océaniens et africains. Passionné par les arts premiers qu’il collectionne dans le but d’interroger une « mémoire d’avant la mémoire » il pratique des techniques variées et utilise de différents éléments « premiers », des formes graphiques et des objets rituels avec lesquelles il crée une œuvre unique. Chaque œuvre de François Bouillon s’ajoute au précédente comme dans un puzzle, pour créer une narration souvent pleine d’humour.

Maison nationale des artistes 14 rue Charles-VII 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 94130 Val-de-Marne Île-de-France 01 48 71 28 08 http://mna.fnagp.fr La Maison nationale des artistes, établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, est née du vœu émis par Madeleine Smith-Champion et Jeanne Smith en contrepartie du legs de leur propriété qu’elles souhaitaient voir affectée « à la création d’une maison

de retraite pour des artistes et des écrivains ».

Créée en 1945 au lendemain de la guerre et administrée pendant de nombreuses années par le peintre Guy-Loë, qui lui donna son caractère actuel et son ambiance si particulière, elle a accueilli depuis de nombreux artistes connus ou moins connus.

Entièrement rénovée en 2000, la Maison nationale des artistes est désormais un établissement privé à but non lucratif, agréé, conventionné et habilité à l’aide sociale qui peut accueillir 75 résidents, prioritairement des artistes mais aussi des nogentais ou des val-de-marnais. RER A : Nogent-sur-Marne puis bus 114 ou 210, arrêt Sous-préfecture – RER E : Nogent-Le Perreux puis direction Tribunal d’instance – Métro ligne 1 : Château de Vincennes puis bus 114 ou 210, arrêt Sous-préfecture

Exposition « Formes »

François Bouillon