Formes ouvertes : Programme associé Institut suédois Paris jeudi 5 mars 2026.
05.03.2026 / Visite commentée de l’exposition
avec l’artiste Jacob Dahlgren et l’historien de l’art Håkan Nilsson, membre de la Fondation Olle Bærtling
en anglais
08.03.2026 / Manifestation 08.03.2026
dans les rues de Paris
avec l’artiste Jacob Dahlgren – départ de l’Institut suédois
précédée, pour les personnes souhaitant activement participer à la performance, d’un atelier créatif, au choix :
06.03.2026 / 10:00 – 12:00
07.03.2026 / 14:00 – 16:00
19.03.2026 / À l’œuvre
Håkan Hardenberger, trompettiste, répond en musique à l’exposition
09.04.2026 / Conversation : Abstractions en marge
avec les artistes Nassim Azarzar, Ulla von Brandenburg, Seulgi Lee et Bella Rune
modérée par Marjolaine Lévy, commissaire de l’exposition
en français
21.05.2026 / À l’œuvre
Lisa Nordström, compositrice et interprète, répond en musique à l’exposition
18.06.2026 / Visite commentée de l’exposition
avec Marion Alluchon et Marjolaine Lévy, commissaires de l’exposition
en français
Tout au long de la durée de l’exposition / Visites quotidiennes proposées par les médiateur·rices
Comme toujours à l’Institut suédois, l’exposition est le point de départ d’un riche programme pluridisciplinaire. Tel un fil rouge, l’art abstrait théorisé et développé par Olle Bærtling à partir des années 1950 dialogue avec des expressions contemporaines, à travers diverses rencontres impliquant des artistes plastiques mais aussi des musicien·nes.
Du jeudi 05 mars 2026 au jeudi 21 mai 2026 :
gratuit Tout public.
Institut suédois 11 rue Payenne 75004 Paris
+33144788020 institutsuedois@si.se
