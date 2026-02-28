Formes ouvertes : Programme associé Institut suédois Paris

05.03.2026 / Visite commentée de l’exposition

avec l’artiste Jacob Dahlgren et l’historien de l’art Håkan Nilsson, membre de la Fondation Olle Bærtling

en anglais

08.03.2026 / Manifestation 08.03.2026

dans les rues de Paris

avec l’artiste Jacob Dahlgren – départ de l’Institut suédois

précédée, pour les personnes souhaitant activement participer à la performance, d’un atelier créatif, au choix :

06.03.2026 / 10:00 – 12:00

07.03.2026 / 14:00 – 16:00

19.03.2026 / À l’œuvre

Håkan Hardenberger, trompettiste, répond en musique à l’exposition

09.04.2026 / Conversation : Abstractions en marge

avec les artistes Nassim Azarzar, Ulla von Brandenburg, Seulgi Lee et Bella Rune

modérée par Marjolaine Lévy, commissaire de l’exposition

en français

21.05.2026 / À l’œuvre

Lisa Nordström, compositrice et interprète, répond en musique à l’exposition

18.06.2026 / Visite commentée de l’exposition

avec Marion Alluchon et Marjolaine Lévy, commissaires de l’exposition

en français

Tout au long de la durée de l’exposition / Visites quotidiennes proposées par les médiateur·rices

Comme toujours à l’Institut suédois, l’exposition est le point de départ d’un riche programme pluridisciplinaire. Tel un fil rouge, l’art abstrait théorisé et développé par Olle Bærtling à partir des années 1950 dialogue avec des expressions contemporaines, à travers diverses rencontres impliquant des artistes plastiques mais aussi des musicien·nes.

Du jeudi 05 mars 2026 au jeudi 21 mai 2026 :

gratuit Tout public.

Institut suédois 11 rue Payenne 75004 Paris

+33144788020 institutsuedois@si.se



