Formez vous à un métier qui recrute :conducteur(rice) du transport en commun sur route Agence RENNES SUD Saint-Jacques-de-la-Lande

Formez vous à un métier qui recrute :Conducteur(trice ) du Transport en Commun sur Route via le dispositif Préparation Opérationnelle à l’Emploi collective (POEC) du 13/10/2025 au 14/01/2026Réunion d’information sur le centre ABSKILL 35136 St JACQUES DE LA LANDE

Prévoir d’être disponible 2h30 environ:- 1h00 : Informations sur le métier, les entreprises et le parcours de formation,- 30 mn : Test de positionnement,- 1h00 : Entretien individuel pour chaque participant avec plan d’actions pour les démarches à suivre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-29T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-29T16:30:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/489065

Agence RENNES SUD 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine