Formez vous à un métier qui recrute: préparateurs/rices de commandes Agence RENNES SUD Saint-Jacques-de-la-Lande

Formez vous à un métier qui recrute: préparateurs/rices de commandes Agence RENNES SUD Saint-Jacques-de-la-Lande jeudi 18 septembre 2025.

Formez vous à un métier qui recrute: préparateurs/rices de commandes Agence RENNES SUD Saint-Jacques-de-la-Lande Jeudi 18 septembre, 08h30 Ille-et-Vilaine

Vous êtes intéressé(e) par une formation pour devenir préparateur(rice) de commandes? Et bien c’est possible ! ADECCO recherche ses futurs collaborateurs (h/f) afin d’intégrer des entreprises du s…

Vous êtes intéressé(e) par une formation pour devenir préparateur(rice) de commandes? Et bien c’est possible ! ADECCO recherche ses futurs collaborateurs (h/f) afin d’intégrer des entreprises du secteur de la logistique sur le bassin de RENNES (35000). Formation TP Préparateur de Commandes avec Caces 1b-3 de la R489 catégorie 2 de la R485 Date de la formation : 6/10/2025 au 18/112025, durée 231 h Lieu de formation :Site Promotrans – 3 Rue Claude Chappe, 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche Rémunération : la formation est en partenariat avec FRANCE TRAVAIL, vous devez donc êtes inscrits avant le démarrage afin de bénéficier d’une rémunération selon votre profil. Le programme de la formation : Compétences visées •Conduire en sécurité les chariots de manutention à conducteur porté •Préparer et emballer les commandes •Charger, décharger les véhicules routiers à par Un CV à jour est requis pour participer à ce rendez-vous.

Vous présenter à 8h30 à l’agence ADECCO

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-18T08:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-18T11:30:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/490110

Agence RENNES SUD 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande La Courrouze Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine