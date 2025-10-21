FORMEZ VOUS AU METIER D’ANIMATEUR/TRICE AVEC CENTER PARCS Agence MONDEVILLE Mondeville

FORMEZ VOUS AU METIER D’ANIMATEUR/TRICE AVEC CENTER PARCS Mardi 21 octobre, 09h15 Agence MONDEVILLE Calvados

Début : 2025-10-21T09:15 – 2025-10-21T12:00

Fin : 2025-10-21T09:15 – 2025-10-21T12:00

Vous souhaitez être formé(e) au métier d’Animateur/trice et révéler vos talents sur l’un des sept domaines CENTER PARCS du territoire, vous aimez le contact clientèle, vous êtes une personne enthousiaste, souriante, nous vous invitons à participer à cette aventure en rejoignant les équipes Happy Family Makers de CENTER PARCS. Cette réunion d’information a pour but de vous présenter le parcours de formation ainsi que les postes à pourvoir dans le cadre d’un contrat d’apprentissage de 12 mois à partir de décembre 2025. En partenariat avec CRAF2S, CENTER PARCS vous proposera d’acquérir un Titre Professionnel d’Animateur Loisirs Tourisme.

9 H 15 – accueil 9 H 30 – présentation de l’équipe CENTER PARCS, des formations proposées, des modalités d’organisation et des dispositifs de financement (POEI et contrat d’apprentissage) 11 H – échanges collectifs sous la forme d’un casting. 13 h 30 – entretiens individuels pour les candidats retenus suite au casting. En fonction des personnes intéressées au terme de la réunion d’information, il est nécessaire de prévoir une disponibilité sur la journée entière.

Agence MONDEVILLE 14120 Mondeville Mondeville 14120 Calvados Normandy

