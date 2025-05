Formez vous au métier de CONDUITE DE POIDS LOURDS – Agence RENNES EST Noyal-Châtillon-sur-Seiche, 13 mai 2025, Noyal-Châtillon-sur-Seiche.

Nous recherchons des candidats-es H/F pour intégrer notre CAP Conducteur Routier de marchandises au sein de notre centre de formation PROMOTRANS RENNES à Noyal Chatillon / Seiche.Les Missions du métier :- Conduite de véhicules routiers pour le transport de marchandises.- Horaires décalés- Respect des procédures de sécurité et des normes de qualité.- Interaction professionnelle et courtoise avec les clients.La formation se déroule en 1 an en contrat d’apprentissage avec une entreprise du bassin Rennais.Profil Recherché :- Âge : 29 ans maximum (conformément aux critères d’éligibilité du contrat d’apprentissage).- Permis de conduire B obligatoire- Intérêt pour les métiers de la conduite routière- Sens des responsabilités, autonomie et rigueur- Titulaire au minima d’un CAPNe manquez pas cette opportunité ! Venez nous rencontrer !

Nous organisons un job dating le 13/05/2025 de 9h à 12h au sein de nos locaux à Noyal Chatillon sur Seiche

Début : 2025-05-13T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-13T12:00:00.000+02:00

Agence RENNES EST 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche Châtillon-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine