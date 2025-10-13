Formez-vous au permis E et aux compétences nécessaires pour travailler dans les espaces verts avec Handyjob ! Agence CAEN BEAULIEU Caen

Formez-vous au permis E et aux compétences nécessaires pour travailler dans les espaces verts avec Handyjob ! Lundi 13 octobre, 14h00 Agence CAEN BEAULIEU Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-13T14:00 – 2025-10-13T17:00

Fin : 2025-10-13T14:00 – 2025-10-13T17:00

Cet événement est spécialement conçu pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi (RQTH, AAH, etc.) possédant le permis B. L’agence de Caen Beaulieu, en collaboration avec l’employeur Handyjob, organise une réunion d’information dédiée au secteur des espaces verts. France Travail et Handyjob vous offrent l’opportunité d’intégrer une Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE). L’objectif est de vous former au permis E et aux compétences indispensables avant de débuter votre contrat (CDD de 6 mois et/ou CDI). Vous bénéficierez d’une formation en centre externe ainsi que d’un tutorat au sein de l’entreprise, garantissant ainsi une préparation complète et adaptée à vos besoins. Profitez de cette chance unique pour développer vos compétences et intégrer le marché du travail avec confiance !

L’évènement débute par une présentation de l’entreprise et des postes à pourvoir. L’employeur prendra rendez-vous avec chaque personne intéressée afin de la recevoir dans ses locaux pour un entretien de recrutement. Venez avec votre CV pour maximiser vos chances de sélection.

Agence CAEN BEAULIEU 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandy

