Formez vous aux Métiers de la Soudure ! Agence ARC LES GRAY Gray

Formez vous aux Métiers de la Soudure ! Jeudi 13 novembre, 08h30 Agence ARC LES GRAY Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T08:30:00 – 2025-11-13T11:30:00

Fin : 2025-11-13T08:30:00 – 2025-11-13T11:30:00

Dans le cadre de l’ouverture de la formation TPFP SOUDURE en JANVIER 2026 à GRAY, une réunion d’information collective aura lieu: – le Jeudi 13 Novembre de 09h30 à 12h30 au lycée FERTET – Atelier soudure – Place Boichut – 70100 GRAY Inscrivez-vous maintenant !

Un test soudure sera réalisé le même jour. Les candidats devront se présenter : – avec un CV et du nécessaire pour écrire – avec des vêtements en coton – si possible avec des chaussures de sécurité

Agence ARC LES GRAY 70100 Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne – Franche-Comté

