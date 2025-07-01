Formidable Aznavour Espace Girodet Bourg-lès-Valence
Formidable Aznavour Espace Girodet Bourg-lès-Valence dimanche 15 mars 2026.
Formidable Aznavour
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 47.5 – 47.5 – 47.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 17:00:00
fin : 2026-03-15 17:00:00
Date(s) :
2026-03-15
Formidable ! Aznavour est bien plus qu’un simple hommage à l’icône de la chanson française Charles Aznavour, c’est un voyage émotionnel à travers sa vie et son extraordinaire carrière, tout en célébrant ses plus grandes chansons.
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com
English :
Formidable! Aznavour is much more than a simple tribute to French chanson icon Charles Aznavour. It’s an emotional journey through his life and extraordinary career, celebrating his greatest songs.
