Formidable ! Aznavour – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

Formidable ! Aznavour Début : 2025-11-02 à 16:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : FORMIDABLE ! AZNAVOURFORMIDABLE ! AZNAVOUR. La tournée internationale du 100ème anniversaire !Formidable ! Aznavour est bien plus qu’un simple hommage à l’icône de la chanson française Charles Aznavour, c’est un voyage émotionnel à travers sa vie et son extraordinaire carrière, tout en célébrant ses plus grandes chansons. Le public est transporté à une époque révolue, revivant la magie et l’essence de la bohème parisienne. Gil Marsalla et Jules Grison ont réussi le tour de force de recréer l’atmosphère enchanteresse des rues animées de la capitale française, où Aznavour a puisé son inspiration. Chaque chanson interprétée est une pièce du puzzle de sa vie, de ses débuts modestes à sa consécration internationale. Les artistes sur scène capturent l’émotion brute des textes d’Aznavour, transmettant avec talent et sensibilité chaque nuance de ses paroles. Cet hommage à Charles Aznavour est une ode à la vie et à l’art d’un artiste qui a marqué l’histoire de la musique. Formidable ! Aznavour prouve que la musique de cet immense artiste résonne toujours aussi puissamment aujourd’hui, continuant à toucher les cœurs et à inspirer de nouvelles générations d’admirateurs.« Formidable ! Aznavour » est produit par la seule société DIRECTO PRODUCTIONS et se distingue de tout concert ou spectacle produit par la Fondation Aznavour ou les membres de la famille de Charles Aznavour. Charles Aznavour, une carrière mondiale exceptionnelle.Une voix inaudible et un physique difficile, c’est ainsi que les critiques acerbes qualifiées les débuts de carrière de Charles Aznavour mais le public ne s’est jamais trompé. De succès en succès, le soutien indéfectible du public l’a mené en haut de l’affiche.Charles Aznavour se lie alors d’amitié avec Charles Trenet et Edith Piaf. La Môme l’entraîne dans son sillage aux États-Unis avant de se produire à Montréal. De Ray Charles à Fred Astaire en passant par Shirley Bassey et Bing Crosby, de grands artistes américains reprendront ses succès leur offrant une résonnance internationale. De retour en France, Charles Aznavour se produit sur la scène de l’Alhambra puis de l’Olympia en 1954. Le public sera définitivement conquis. Auteur de plus de 800 morceaux, les plus grandes stars internationales se pressent pour chanter à ses côtés. En 2017, sa carrière internationale est consacrée par une étoile sur le « Walk of Fame » sur Hollywood Boulevard, à Los Angeles, dans la catégorie « Live Performance ».Témoin privilégié de notre quotidien, il a toujours été un observateur éclairé de notre société. Artiste accompli, il ne semble toujours pas avoir son égal pour interpréter l’amour et immortaliser le temps qui passe, ses deux thèmes de prédilection.Cette légende de la chanson française s’éteint le 1er octobre 2018, à l’âge de 94 ans.

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84