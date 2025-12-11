Formuler ses vœux dans Parcoursup, quels éléments à prendre en compte ? Maison pour tous Salle Ramuntxo Anglet

Formuler ses vœux dans Parcoursup, quels éléments à prendre en compte ?

Dès janvier 2026, vous pouvez créer votre dossier candidat et formuler vos vœux sur Parcoursup.

Lors de cet atelier, Éric Delaunay Bance, directeur du Centre d’information et d’orientation (CIO) de Bayonne et antenne Saint-Jean-de-Luz, vous donnera des repères clairs sur les échéances, une méthode pour comparer les formations et une première stratégie de diversification des vœux.

Un atelier pour bien comprendre le calendrier Parcoursup, savoir analyser les formations et élaborer une stratégie de vœux réaliste et équilibrée.

Réservé aux lycéens. .

