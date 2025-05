FOROM DES LANGUES DU MONDE – Place Saint-Sernin Toulouse, 1 juin 2025 10:00, Toulouse.

Haute-Garonne

Début : 2025-06-01 10:00:00

fin : 2025-06-01 19:00:00

2025-06-01

Cet évènement culturel vous embarque le temps d’une journée pour un voyage autour du monde !

Organisé par le Carrefour Culturel Arnaud-Bernard, cet événement unique en France célèbre la pluralité linguistique et culturelle à travers un village vivant de plus de 120 langues représentées et plus de 250 bénévoles engagés.

Au programme de la journée des stands de langue tenus par des locuteurs natifs, des initiations linguistiques, des conversations citoyennes, des danses traditionnelles de Bolivie, du Brésil, de Bulgarie, de Grèce, d’Inde, d’Indonésie, de Madagascar, des Philippines, de Turquie, d’Ukraine, tamoule, grecque, danse orientale, salsa colombienne, danse Bollywood mais aussi des concerts de musiques traditionnelles, une exposition d’objets, de costumes et d’accessoires. Des peintures traditionnelles, des ateliers d’écriture, des initiations aux arts martiaux et des dégustations du monde entier. .

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 12 11 16 carrefourculturel@arnaud-bernard.net

English :

This cultural event takes you on a day-long journey around the world!

German :

Diese kulturelle Veranstaltung nimmt Sie einen Tag lang mit auf eine Reise um die Welt!

Italiano :

Questo evento culturale vi porta in giro per il mondo per un giorno!

Espanol :

Este acontecimiento cultural le llevará a dar la vuelta al mundo por un día

