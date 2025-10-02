Fors Comédie Show à Fors Fors
Fors Comédie Show à Fors Fors jeudi 2 octobre 2025.
51 Rue des Écoles Fors Deux-Sèvres
Tarif : – – 19 EUR
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-04
2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04
Spectacle Vivant / Humour / Partage / Convivialité sont au programme du Fors Comédie Show du jeudi 2 au samedi 4 octobre 2025 à la salle polyvalente de Fors.
Tarif 19€ (repas inclut, apéritif offert) .
51 Rue des Écoles Fors 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 62 28 59
