Fors Comédie Show à Fors Fors jeudi 2 octobre 2025.

51 Rue des Écoles Fors Deux-Sèvres

Tarif : – – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-04

Date(s) :
2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04

Spectacle Vivant / Humour / Partage / Convivialité sont au programme du Fors Comédie Show du jeudi 2 au samedi 4 octobre 2025 à la salle polyvalente de Fors.

Tarif 19€ (repas inclut, apéritif offert)   .

51 Rue des Écoles Fors 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 62 28 59 

